Собянин: поддержка столицы обеспечивает продовольственную безопасность

Каждый год столица потребляет порядка 13,1 млн т продуктов питания, поэтому одна из приоритетных задач Правительства Москвы — обеспечить продовольственную безопасность города, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Также город уже более 10 лет стремится обеспечить комфортные условия для поставщиков продовольствия со всей РФ.

На сегодняшний день в столице функционирует порядка 320 предприятий пищевой промышленности, где трудятся около 65 тыс. человек. Компании занимаются выпуском хлебобулочных, кондитерских, мясных, молочных и других качественных и востребованных изделий.

«Благодаря программе льготного инвестиционного кредитования от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичное предприятие по дозреванию фруктов и ягод „Спелые фрукты“ привлекло 3 млрд рублей на закупку высокотехнологичных сортировочных и фасовочных линий, а также специальных камер, где имитируются климатические условия стран происхождения», — уточнил градоначальник.

Он добавил, что компания «ПК „Элитгрупп Инвест“ строит завод площадью свыше 40 тыс. кв. м с цехами по изготовлению мясных консервов из говядины, свинины, курицы, индейки и мясорастительных консервов. Его мощность составит около 6 млн банок в месяц.

Помимо этого, в ТиНАО идет формирование нового масштабного проекта. Там на площади 170 га будет построено более 800 тыс. кв. м производственных площадей и создано порядка 11,4 тыс. рабочих мест. Часть предприятий кластера возведут в рамках масштабных инвестиционных проектов. Для их создания город предоставил свыше 96 га земли по льготной ставке 1 рубль в год. Там появится распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий, а также готовых блюд.

«Благодаря компенсации Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в рамках реализации второй очереди инвестиционного проекта, на примыкающем земельном участке с уже действующим производственным комплексом, в 2023 году стартовало строительство нового завода по производству мясных консервов. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства субсидирует процентную ставку до 3% по инвестиционному кредиту на создание нашего „Комплекса для производства продуктов питания из мяса“-, прокомментировал гендиректор „Производственной компании „Элитгрупп инвест“ Вадим Акопов.

По его словам, особенно в условиях роста ключевой ставки, такая поддержка позволяет реализовать инвестиционный приоритетный проект, сохранять показатели эффективности на должном уровне, обеспечивая при этом продовольственную безопасность государства.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы подчеркнули, что пищевая промышленность является крупнейшим бенефициаром городских налоговых льгот. Статус промкомплекса в мегаполисе имеют 24 производителя продуктов питания, что позволяет им платить региональный налог на прибыль по ставке 13,5% вместо общих 17%. Кроме того, вдвое уменьшен налог на имущество, земельный налог, а ставка арендной платы за землю сокращена в пять раз.