Собянин рассказал о результатах градостроительной деятельности за 14 лет

С 2010 года столицей был сформирован мощный транспортный каркас магистральных улиц, метро и железной дороги, поделился мэр Москвы Сергей Собянин в отчете о результатах деятельности правительства столицы за 2024 год.

Кроме того, началась активная реорганизация и перепрофилирование промышленных территорий, а также была создана системная программа реновации, к участию в которой приглашены жители ветхих пятиэтажных домов.

«С 2010 года построили каждый четвертый квадратный метр существующего жилого фонда. Доступность жилья в Москве с 2010-го выросла более чем на 60% для первичного рынка и в два раза — для вторичного», — сказал в своем отчете градоначальник.

Помимо этого в столице был создан ряд рабочих мест районной доступности за пределами ТТК и увеличилось качество городской среды, появилась система современных общественных и рекреационных пространств.

Город реализовал уникальные архитектурные проекты — это парк «Зарядье», новый кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, национальный космический центр, Дворец гимнастики Ирины Винер, Международный центр самбо и бокса в «Лужниках», новые станции метрополитена, мосты через Москву-реку и многие другие.

В соответствии с программой КРТ в столице запроектировано более 52 млн кв. м новой недвижимости, половина из которых станет объектами деловой активности, промышленной, социально-бытовой и коммунальной инфраструктуры.