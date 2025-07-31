Цены поползут вниз: как ситуация со сбором урожая повлияет на стоимость продуктов

Эксперт Пистолетов: в августе картофель может подешеветь в 1,5-2 раза

Ценообразование на продукты в РФ во многом зависит от региона и продавцов, тем не менее, в большинстве случаев оно обусловлено сезонными изменениями, курсом валют и экономической ситуацией в стране, сообщил РИАМО директор АО «Тандер» Данил Пистолетов.

Улучшение ситуации со сбором урожая повлияет на цены таких продуктов, как картофель, лук, морковь, капуста, арбузы, дыни, зелень, отметил эксперт. Конкуренция между торговыми сетями также может дать дополнительное снижение цен на эти категории товаров,.

«Арбузы и дыни могут подешеветь в 2 раза, картофель – в 1,5-2 раза, другие товары из этой группы подешевеют на несколько десятков процентов», — заявил Пистолетов.

Снижение цен на хлебную продукцию, крупу, яйца сахар и другие основные товары вряд ли можно ждать из-за затрат на логистику, считает эксперт.