Снижение курса рубля продолжится в ноябре

сегодня в 12:05

Тенденция к ослаблению рубля продолжится в ноябре на фоне сохраняющего дефицита ликвидности иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщила РИАМО ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Дефицит ликвидности иностранной валюты связан с ростом доли рубля во внешнеторговых расчетах, которая увеличилась до 40%, отметила она.

«Из оставшихся 60% экспортеры должны зачислять в уполномоченные банки только 40% валюты по внешнеторговым контрактам, а норма продажи в октябре была снижена с 50% до 25%, поэтому объем поступлений валютной ликвидности будет ограничен», — заявила эксперт.

Курс национальной валюты будет в диапазоне 96-98 рублей за доллар и 103,5-106,5 рублей за евро, прогнозирует Пырьева.