Снижение ключевой ставки ЦБ ослабит рубль

Если ключевая ставка останется на уровне 21%, это не окажет никакого влияния на курс рубля. В случае изменения этого показателя рубль ждет укрепление или снижение, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Решение о сохранении ключевой ставки рефинансирования уже заложено в курс рубля, поэтому, если ситуация будет развиваться по такому сценарию, то никакого влияния на российскую валюту это не окажет, говорит он.

Однако если решение ЦБ не совпадет с консенсус-прогнозом аналитиков, то курс рубля отреагирует в какой-то степени, считает аналитик.

«В случае повышения ключевой ставки рубль должен немного укрепиться, а в случае снижения, наоборот, ослабнуть», — отметил Чернов.