Снижение ключевой ставки ЦБ — это позитивный сигнал бизнесу

Размер ключевой ставки ЦБ, даже с учетом ее сегодняшнего снижения, слишком высок для многих отраслей экономики. Однако важно подчеркнуть, что наметился тренд на ее снижение, сообщил РИАМО президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Снижение ключевой ставки Банком России это, безусловно, положительный сигнал бизнесу. Охлаждение экономики — это не только борьба с инфляцией, но и сворачивание инвестиционных программ, что в среднесрочной перспективе создает проблемы в реальном секторе, добавил эксперт.

«Конечно, даже сегодняшний размер ключевой ставки слишком высок для многих отраслей, но, по крайней мере, наметился тренд на ее снижение. Думаю, регулятор возьмет паузу и понаблюдает за реакцией рынка и процессами в макроэкономике», — полагает Кулаков.

По его словам, что касается рынка недвижимости, то решение регулятора — это скорее сигнал девелоперам, нежели покупателям.

«Ретроспективный анализ ипотечного кредитования показывает, что массовый спрос на рыночную ипотеку возникает при ставке ЦБ в 9%. Но для застройщиков и их среднесрочного и долгосрочного планирования даже сегодняшний шаг регулятора — это, безусловно, положительный сигнал», — прокомментировал Кулаков.