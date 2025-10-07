«Снежный ком» и «лавина»: что означают две стратегии погашения долгов

Существует две стратегии досрочного погашения кредитов, которые получили название «снежный ком» и «лавина». Каждая из них имеет свои особенности, также их можно комбинировать, сообщила РИАМО экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Первый метод называется «снежный ком». Он предполагает, что долги возвращаются от самого маленького к большому.

«Дело в том, что, когда человек закрывает какой-то даже самый мелкий долг, это для него психологически важно. Он понимает, что на один долг у него стало меньше. Строчка из ваших обязательств перед глазами уменьшается. Ушла одна, потом вторая, пускай не самая крупная по объему, ощущается движение», — объясняет экономист.

Второй метод — «лавина». Экономически он более выгоден, потому что человек начинает досрочную выплату долгов с того, у которого самая высокая процентная ставка.

Эти методы можно комбинировать: часть средств направить на досрочное погашение самого маленького долга, другую часть — на закрытие самого «дорогого», говорит Гогаладзе.

