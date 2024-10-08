«Снекификация» набирает обороты в России

СберМаркетинг: спрос на готовую еду в России вырос почти на 40%

Спрос на готовую еду за 2024 год вырос на 39%, что свидетельствует об увеличении в обществе доли людей-одиночек, малых семей и трудоголиков, говорится в исследовании СберМаркетинга, которое имеется в распоряжении РИАМО.

Основными потребителями готовой еды являются молодые люди, которые в силу возраста живут в быстром темпе и стремятся к комфорту. К поклонникам готовой еды также относятся занятые люди, дорожащие своим временем, и одинокие люди, отмечают эксперты. Они полагают, что в РФ увеличился процент трудоголиков, которым или некогда готовить, или жалко тратить на это время.

СберМаркетинг выявил, что в обществе растет доля людей-одиночек и малых семей. Например, в Санкт-Петербурге они составляют почти половину населения — 48,1%, а в Москве и того больше — 51,6%.

В качестве одиночек рассматриваются люди, которые живут и ведут хозяйство одни.

Малые семьи — это ячейка общества, состоящая из двух человек. Это семьи, по той или иной причине не имеющие детей. К этой же категории относятся неполные семьи, где мать или отец в одиночку воспитывает ребенка.

«Что у людей-одиночек, что у малых семей особая философия жизни и особый подход к потреблению — они не делают запасов и предпочитают уменьшенные упаковки. У кого-то нет стимула на готовку, у кого-то — времени. Поэтому для них лучший способ поесть — нажать в телефоне кнопку „заказать“», — сообщается в исследовании.

К этой же категории активных потребителей готовой еды можно отнести поколение Z и поколение Альфа, которые просто еще не умеют готовить.

«При магазинах и супермаркетах стали появляться „микрокафе“. Специалисты относят точки общепита при супермаркетах к восходящим трендам российского ретейла. Все дело в „снекификации“ — то есть когда основным рационом питания становятся „снеки“, иначе говоря, еда для перекуса. 71% потребителей в мире ест снеки как минимум дважды в день. А есть удобнее за столом, хоть и „на бегу“», — отмечают авторы исследования.

Поэтому, чтобы увеличить собственную выручку и продавать больше, дистрибуторы и затеяли создавать маленькие кафешки при магазинах.