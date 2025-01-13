Сложности с расчетами и геополитика: что будет влиять на курс рубля на неделе

сегодня в 12:04

Финансист Тимошенко: курс доллара на этой неделе составит 102-104 рубля

Нефтяные цены, показывающие укрепление, играют на стороне курса российского рубля. При этом обстановка на мировом энергетическом рынке может продолжить толкать цены на нефть вверх на фоне сокращения запасов в США в Кушинге, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Он отметил, что одновременно сложности с расчетами, геополитика, а также усиление санкционной риторики продолжают оказывать давление на курс национальной валюты.

По мнению эксперта, неопределенности общим мировым настроениям способно добавить активное обсуждение вероятности подготовки переговоров между президентами России и США.

В фокусе инвесторов — свежая публикация декабрьского отчета по рынку труда США, от которой зависит риторика Федрезерва относительно январского решения по процентной ставке. В случае отказа от снижения ставки доллар и евро могут оказаться под давлением, считает Тимошенко.

«Аккуратного оптимизма мировым позициям евро может добавить свежая статистика из еврозоны. Здесь рост в ноябре 2024 года промышленного производства в Германии оказался выше ожидаемого», — уточнил эксперт.

По его прогнозам, курс доллара на этой неделе составит 102-104 рубля, евро — 105-107 рублей.