Словакия увеличила закупку товаров в России в 2,1 раза

сегодня в 11:27

Евростат: Словакия стала главным в ЕС покупателем товаров из России

В августе 2024 года Словакия стала основным закупщиком товаров из РФ среди всех государств ЕС. При этом главный торговый партнер страны по-прежнему — ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты, сделанные на основе данных Евростата.

Словакия в августе увеличила закупку продукции из РФ в 2,1 раза. Она приобрела изделий на 320,9 млн евро. Благодаря этому она заняла первое место среди импортеров-государств ЕС.

Следующая в рейтинге за Словакией идет Италия. В августе 2024 года страна купила у РФ товаров на 319,2 млн евро.

На третьем месте находится Венгрия. Она приобрела у РФ товаров на 300,3 млн евро.

При этом главным торговым партнером России в ЕС считается Германия. В августе торговля между странами составила 696,3 млн евро.