Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину

сегодня в 20:44

Словакия ввела ограничение на экспорт электроэнергии на Украину. Данное решение стало ответной мерой на прекращение транзита российской нефти через украинскую территорию по нефтепроводу «Дружба», об этом заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо в Facebook*, пишет РБК .

Перед введением санкций Фицо намеревался провести телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения должны были стать перспективы и возможные даты возобновления нефтяных поставок в Словацкую Республику. Однако ему сообщили, что Зеленский сможет вступить в диалог только после 25 февраля.

Премьер-министр заявил, что ограничение на поставки электроэнергии будет снято сразу после того, как в Словакию вновь начнет поступать нефть.

«Учитывая серьезность ситуации и объявленное состояние нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии, мы при данных обстоятельствах вынуждены прибегнуть к первой ответной мере немедленно», — заявил Фицо.

*Соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена.

