«Слишком дорого»: эксперт оценил перспективу возвращения McDonald’s в Россию

Эксперт о возвращении McDonald’s в РФ: слишком дорого это может обойтись

Эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов оценил перспективу возвращения американской сети ресторанов быстрого питания McDonald’s на российский рынок на фоне новостей о регистрации ряда товарных знаков корпорации в Роспатенте, сообщает aif.ru .

McDonald’s зарегистрировала в России такие товарные знаки, как «Биг Тейсти» и «МакДоставка».

«Вероятность возвращения McDonald’s к нам в будущем есть. Но небольшая. Слишком дорого это может обойтись компании. Да и дела у „Вкусно — и точка“ идут стабильно», — отметил Богомолов.

По его мнению, «Вкусно — и точка» в медиапространстве практически превратилась в символ самодостаточности российской экономики и успешного импортозамещения.

McDonald’s прекратила свою деятельность в России в марте 2022 года, объясняя это операционными и логистическими проблемами. Впоследствии российский предприниматель Александр Говор приобрел активы американской сети и запустил рестораны под брендом «Вкусно — и точка». Согласно условиям сделки, у McDonald’s сохраняется возможность обратного выкупа бизнеса в течение 15 лет.

