Слабый период: эксперт дал прогноз по валютному рынку в январе

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что январь, как и всегда, будет для рубля слабым периодом. В этом месяце как минимум недели на две замирает экономическая активность, но одновременно не останавливается и потребительский спрос, сообщает Life.ru .

«Январь короткий. Биржа в первую половину месяца будет работать 5–6, 8 и 9 января. Ликвидность будет низкая. Во второй половине месяца обороты, скорее всего, тоже будут ниже среднего», — в свою очередь, заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

В конце текущего года рубль демонстрирует стабильность, существуют предпосылки для продолжения этой тенденции в начале следующего года. По данным Центробанка, 26 декабря курс доллара зафиксирован на уровне примерно 78 рублей, что на практически на 25% ниже, чем в начале года, когда он превышал 103 рубля.

Усиление позиций российской валюты в течение 2025 года обусловлено существенными изменениями в экономической сфере: энергичное перенаправление внешнеторговых потоков, увеличение несырьевого экспорта до 111,4 млрд долларов и эффективное регулирование денежно-кредитной политики со стороны Центрального Банка, уточняют эксперты.

