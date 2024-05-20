В числе факторов поддержки российской валюты выступают цены на нефть, репатриация валютной выручки и приближающийся пик налогового периода. При этом скорректировать курс рубля способны данные Росстата по инфляции, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его мнению, среди позитивных новостей — заявления о том, что доля рубля в российском экспорте в Европу достигла исторического максимума по итогам марта текущего года.

«В числе факторов поддержки национальной валюты — нефтяные цены, продолжающаяся репатриация валютной выручки, а также приближающийся пик налогового периода и активизация в связи с этим экспортеров в продажах валюты. Скорректировать траекторию движения рубля на предстоящей неделе могут данные Росстата по апрельской инфляции», — считает Тимошенко.

Добавила оптимизма геополитической обстановке и текущему курсу рубля также встреча российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Тем временем заметное влияние на курс доллара оказывают данные по инфляции в США, которая падает, а вместе с тем и увеличивает перспективы по уменьшению ставки ФРС в 2024 году, отмечает эксперт.

«В еврозоне в фокусе внимания — данные по снижению динамики роста зарплат и относительно невысокие показатели роста производительности труда. Вкупе с геополитикой все это создает напряженность для курса евро и движения процентной ставки ЕЦБ», — полагает Тимошенко.

По его прогнозу курс доллара в период с 20 по 24 мая составит 90-92 рубля, евро — 98-100 рублей.