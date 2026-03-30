Сколько теперь стоит пасхальный набор: сравнение цен за год

В преддверии Пасхи аналитики выяснили, как изменилась стоимость продуктов для праздничного стола за год. Яйца остались на том же уровне, сливочное масло и сахар подешевели, тогда как мука, молоко и дрожжи подорожали, сообщили РИАМО аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавра».