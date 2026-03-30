Сколько теперь стоит пасхальный набор: сравнение цен за год
В преддверии Пасхи аналитики выяснили, как изменилась стоимость продуктов для праздничного стола за год. Яйца остались на том же уровне, сливочное масло и сахар подешевели, тогда как мука, молоко и дрожжи подорожали, сообщили РИАМО аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавра».
Для анализа изменения цен были отобраны продукты разных производителей. Их стоимость проанализирована при помощи сервиса мониторинга цен «Ценозавр» в торговых сетях городов России.
За год продукты изменились в цене следующим образом:
• Яйца куриные (10 шт.) 0%, средняя цена — 121,7 рубля.
• Сливочное масло (180 г) -6,7%, средняя цена — 208,3 рубля.
• Сахар (1 кг) -2,1%, средняя цена — 95 рублей.
• Соль (1 кг) +3%, средняя цена — 34,5 рубля.
• Молоко (900 мл) +3,5%, средняя цена — 88,1 рубля.
• Дрожжи (10-12 г) +5,9%, средняя цена — 18,9 рубля.
• Пшеничная мука (1 кг) +8,7%, средняя цена — 75,5 рубля.
• Изюм (150 г) +1,5%, средняя цена — 135,3 рубля.
В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений.