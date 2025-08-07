Склады в России забиты китайской спецтехникой, которую мало покупают

Китайские фирмы, которые в последние годы активно работают на рынке в РФ, начали испытывать проблемы с реализацией товаров, что провоцирует переполненность складов. Например, официальный поставщик спецтехники из КНР XCMG взял в аренду практически 8 тыс. квадратных метров в логопарке «Борисовский» в Подольске в Московской области примерно за 85-122 млн рублей в год, сообщает « Коммерсант ».

В «Сюйгун Ру» и «Промтехальянсе», владеющем объектом, не ответили на запрос издания.

Согласно подсчетам заместителя директора департамента складской недвижимости Ricci Сергея Бахмурова, ежегодные выплаты за аренду такого количества складских площадей равны примерно 122-126 млн рублей. По информации директора департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игоря Кротенкова сумма может быть чуть ниже — 85,8 млн рублей в год.

До этого изготовитель арендовал небольшое количество складских помещений в Новомещерском проезде рядом с аэропортом Внуково. Компания XCMG решила увеличить объем из-за активного экспорта товаров в РФ, рассказал старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов.

Независимый эксперт Максим Худалов рассчитал, что доля спецтехники из КНР на российском рынке может составлять от 60% до 90%. При этом, по мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, поставщику нужно было арендовать такой объем складов из-за затоваривания на рынке специальной техники. Причина в кризисе на российском жилищном рынке после отмены летом 2024 года программы массовой льготной ипотеки. Это спровоцировало уменьшение объемов возведения жилых многоквартирных домов и уменьшению спроса на спецтехнику.

По информации собеседников, объем затоваренности очень высок. Запасов продукции хватит на более, чем год. На фоне этого чистая прибыль фирмы в 2024 году уменьшилась на 52% год к году, до 1,2 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 19% до 43,6 млрд рублей, согласно информации из СПАРК.