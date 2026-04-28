Систему проектирования Подмосковья внедрили на Уральском заводе авиации

Систему автоматизированного проектирования «Макс», разработанную резидентом ОЭЗ «Дубна», внедрили на Уральском заводе гражданской авиации вместо зарубежного ПО. Решение интегрировано в действующие IT-контуры предприятия и переведено в промышленную эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На Уральском заводе гражданской авиации, входящем в Союзмаш России, завершили переход на российскую САПР «Макс», созданную компанией «Цифровая мануфактура» из ОЭЗ «Дубна». От зарубежных решений отказались после ухода иностранного поставщика с рынка, прекращения техподдержки и невозможности продлить лицензии. При этом объемы производства и сложность проектов на предприятии продолжали расти.

Перед выбором нового продукта завод проанализировал доступные решения и остановился на системе для проектирования бортовых кабельных сетей и трубопроводов. После тестирования и доработки САПР ввели в промышленную эксплуатацию.

Программное обеспечение интегрировали с действующими IT-системами. На базе платформы 1С создана единая система управления мастер-данными, которая обеспечивает унификацию компонентов и синхронизацию информации между цифровыми контурами. База ежемесячно пополняется примерно на 300 позиций. Функционал САПР позволяет автоматически проверять параметры проводников, совместимость разъемов, рассчитывать характеристики жгутов и формировать чертежи и спецификации. По оценке предприятия, внедрение помогло сохранить накопленную компонентную базу, ускорить подготовку документации и повысить устойчивость производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.