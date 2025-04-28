Силуанов: раздел о вкладе финансистов в Победу в ВОВ появится на сайте Минфина

Особый раздел на сайте министерства финансов РФ расскажет о подвиге финансистов, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в тылу и добровольцами ушли на фронт. Своим трудом финансисты изыскивали средства для общей победы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Минфин открывает на сайте раздел, посвященный вкладу финансистов в дело великой Победы. Так можно будет найти подробную информацию об управлении государственных финансов, истории сотрудников министерства финансов, которые трудились в тылу и ушли добровольцами на фронт», — сказал Силуанов во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые», который проходит в Москве с 28 по 30 апреля.

Он добавил, что финансисты так же, как и другие люди, в период Великой Отечественной войны ковали победу своим профессиональным трудом.

Силуанов отметил, что своим трудом финансисты изыскивали средства для выполнения важнейшей задачи — общей победы в самой страшной войне в истории человечества.

28 апреля Центральный федеральный округ принимает на своей территории просветительский марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы. На площадках марафона в Москве и Рязани для молодежи выступят потомки ветеранов войны, защитники Родины и военкоры, государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, мастера культуры и искусства.