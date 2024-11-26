Силуанов о повышении ключевой ставки: не нужно об этом думать

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий. А, знаете, когда много об этом думаешь, оно часто сбывается. Поэтому надо думать наоборот», — сказал Силуанов на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

Он добавил, что относительно экономики предложения действительно можно говорить о том, что через бюджет стимулируются те отрасли, которые требуют поддержки государства.

«Мы же об этом говорили с вами в начале. Станкостроение, микроэлектроника, авиастроение, сельское хозяйство, фармацевтика — все это сегодня нуждается в поддержке. Это те отрасли, которым сложно развиваться самостоятельно в условиях высоких процентных ставок», — рассказал министр.

Силуанов уточнил, что сегодня корпоративное кредитование не снижается, оно по-прежнему растет.

«Да, темпы замедлились. Почему растет? Потому что кредиты взяты под уже реализуемые проекты. Бросить проекты невозможно, иначе убытки будут больше, чем при взятии денег под высокие процентные ставки. Но новые проекты не начинаются. И вот здесь как раз роль государства. Да, где-то нужно подсобить, поддержать промышленность», — отметил он.