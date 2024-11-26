Силуанов: если мы будем желать понижения ставки, то это точно произойдет

Ставка будет снижаться, если мы все будем об этом думать, желать, это точно произойдет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он выступил на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

«Государство будет помогать и будет стимулировать как раз предложения в ключевых направлениях, которые надо поддерживать. Вот такая ситуация. А когда ставка будет снижаться? Если мы все будем об этом думать, желать, это точно произойдет», — сказал Силуанов.

Как добавил министр, когда ставка будет снижаться, то кредит станет более доступен.

«Да, действительно, пойдет уже развитие через бизнес-процессы. Ну и плюс, конечно, прибыль. Еще раз повторюсь, прибыль — основной источник для инвестиций», — уточнил Силуанов.

Ранее для борьбы с инфляцией Центробанк увеличил ключевую процентную ставку до 21%, и эксперты не исключают ее дальнейшего повышения. Эта мера стала причиной роста ставок по различным кредитам, включая ипотечные.