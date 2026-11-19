От 75 до 280 рублей — такой разброс цен на шпроты можно встретить в российских магазинах. При этом перед Новым годом традиционно усиливается интерес к рыбным консервам, но говорить о повсеместном подорожании шпрот пока нельзя. Эксперты объяснили РИАМО, от чего зависит стоимость популярной закуски и почему даже рекордный вылов не гарантирует покупателям снижения цен.

Цены на шпроты в 2026 году: от 75 рублей за банку 160 граммов

Перед новогодними праздниками традиционно появляется много сообщений о росте стоимости икры и шпрот. Однако ценовая ситуация с последними не так однозначна. По словам управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, осенью 2026 года минимальная стоимость банки шпрот массой 160 граммов в российских магазинах начинается примерно от 75 рублей. В более дорогом ассортименте цены заметно выше: в сентябре банки такого же объема в выборке федеральных торговых сетей стоили около 140 рублей, а упаковки массой 240 граммов — примерно 200 рублей.

Сколько стоили шпроты в 2025 году: сравнение цен по годам

Для сравнения, по данным исследования «Контур», в 2025 году средняя стоимость банки шпрот массой 170 граммов составляла 191 рубль. Это на 10% больше, чем годом ранее. При этом точно оценить общероссийскую динамику цен за последний год сложно: Росстат не ведет отдельный показатель по шпротам. Кроме того, стоимость продукции разных производителей и упаковок нельзя напрямую сопоставлять.

Праздничный ажиотаж: почему о подорожании говорят перед Новым годом

Директор института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина отмечает, что сообщения о подорожании отдельных продуктов часто появляются перед традиционными периодами повышенного спроса. Например, сахар дорожает летом, яйца — перед Пасхой, а мясо — весной, накануне сезона шашлыков. Перед Новым годом в центре внимания оказываются икра и шпроты.

Как ограничения подняли цены на шпроты

На стоимость последних повлияли ограничения на поставки прибалтийской продукции, введенные в 2015 году. Тогда импортные шпроты, по разным оценкам, занимали от 65% до 85% российского рынка. В том же году цены выросли почти на четверть. Следующий заметный скачок произошел в 2022 году: к геополитической нестабильности добавилось двукратное снижение вылова черноморского шпрота.

Вылов есть, цена не падает: что произошло с сырьем

Однако сейчас ситуация с сырьем выглядит лучше. По словам Сорокиной, российский вылов балтийского шпрота опережает прошлогодние показатели. Данных по черноморскому шпроту пока нет, но эксперт не ожидает, что они окажутся ниже уровня 2024 года. При этом даже рекордный вылов черноморского шпрота в 2025 году не привел к существенному снижению стоимости консервов.

«Рекордный вылов в 2025 году не сильно повлиял на стоимость шпрот, которые выросли в цене в два раза выше официальной инфляции», — отмечает Сорокина.

Разброс цен вместо роста: как изменились нижняя и верхняя границы

Сегодня, по оценке эксперта, банка шпрот в масле на российских прилавках в среднем стоит от 110 до 280 рублей. При сравнении одинаковых товарных позиций в магазинах Санкт-Петербурга и Центральной России разница составляет около 10 рублей в пользу Северной столицы.

При этом сравнение с аналогичным периодом прошлого года показывает не столько общий рост цен, сколько увеличение разброса стоимости. Нижняя граница ценового диапазона снизилась примерно на 40 рублей, что эксперт связывает, вероятно, с распродажами залежавшегося товара. Верхняя граница, напротив, выросла примерно на ту же сумму. Поэтому говорить о равномерном подорожании шпрот на рынке в целом было бы неправильно.

От чего зависит стоимость шпрот: масло, тара, логистика, размер рыбы

«Шпроты остаются отдельной категорией рыбной консервации, и их стоимость во многом зависит от производителя, используемого сырья, объема банки и качества масла», — подчеркивает эксперт.

На конечную цену также влияют расходы на рыбу, растительное масло, металлическую тару, энергоресурсы, производство и логистику. Важны и характеристики исходного сырья: размер и жирность рыбы, а также стабильность ее качества.

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