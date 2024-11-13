Шок со спадом производства: к каким последствиям приведет жесткая ДКП в России

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), банкротства, «обвал» инвестиций и стагфляция могут стать последствиями жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России. Об этом сообщает РБК .

Из-за принятых Банком России решений экономика страны находится под угрозой стагфляции — одновременного спада и высокой инфляции. В аналитическом документе «О рисках стагфляции в российской экономике» от ЦМАКП говорится, что в стране может произойти «шок со спадом производства», который приведет к высокому потенциалу корпоративных банкротств и увеличению неплатежей.

Взять под контроль инфляцию с помощью увеличения ключевой ставки не выйдет. Этому мешает увеличение «квазипроцентных платежей» и других факторов.

В ЦМАКП отметили, что выбранная Центробанком ДКП эффективна для уменьшения инфляции только ограниченно. При этом она провоцирует высокие риски рецессии и разбалансировки процессов производства в настоящем секторе. Чтобы динамика ВВП не снижалась, ключевая ставка ЦБ РФ к лету 2025 года должна быть не более 15-16%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что Центробанк вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике. Она подчеркнула, что эта ситуация новая для экономики РФ.