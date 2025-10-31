Школы, поликлиники, благоустройство: названы приоритеты бюджетной политики Москвы

Член Общественной палаты РФ Елена Родионова заявила, что бюджет Москвы отражает стратегический подход к развитию города, так как в основном направлен на улучшение качества жизни горожан, сообщает kp.ru .

Она акцентировала внимание на соответствии социальной направленности столичного бюджета современным требованиям. По ее словам, в приоритете находятся развитие качественной инфраструктуры и возведение новых социальных объектов.

«Человек — это главное в работе любого чиновника. Именно этот приоритет характеризует эффективность работы власти. Социально ориентированный бюджет — это современный уровень, который Москва держит достойно. Достоинство человека и доверие к власти. Как обеспечить синергию действий? Конечно же, качественной инфраструктурой, современными социальными объектами. Школы, поликлиники, городские пространства — это приоритеты политики Москвы», — подчеркнула Родионова.

Эксперт также отметила высокий уровень комфорта московских общественных пространств, она считает их одними из лучших в мире. В качестве примера она упомянула парк «Яуза», находящийся в ее районе.

Родионова добавила, что впечатления ее детей от форума «Москва 2030», где демонстрировались модели современных школ, подтверждают актуальность подобных инициатив. Она уверена, что бюджет, ориентированный на благополучие граждан, представляет собой вклад в будущее и основу для стратегического роста столицы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.