Школьников Подмосковья пригласили в «АгроСмену 2026» до 26 мая

Прием заявок на участие в летней образовательной программе «АгроСмена-2026» для школьников агротехнологических классов, в том числе из Подмосковья, продлится до 26 мая. Проект Минсельхоза России направлен на раннюю профориентацию в сфере АПК, смена пройдет в июле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа включает две 14-дневные образовательные смены с разными профилями. Трек «Наука» подойдет тем, кто интересуется исследованиями: участники будут решать научные кейсы, готовить доклады и защищать собственные проекты. Трек «Технологии» ориентирован на практику — школьники изучат устройство механизмов, поработают с оборудованием и выполнят прикладные задания.

Независимо от направления участники попробуют себя в роли генетиков, агрохимиков и биотехнологов, познакомятся с химико-биологическими, инженерными и цифровыми решениями в АПК. Также запланированы встречи с ведущими экспертами отрасли.

Кроме занятий, школьников ждут экскурсии на современные предприятия агропромышленного комплекса и в профильные научные центры. Это позволит увидеть работу высокотехнологичного сельского хозяйства и оценить перспективы дальнейшего обучения и карьеры.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте агро-смена.рф, пройти онлайн-тестирование, выполнить конкурсное задание и собеседование. По итогам отбора лучшие кандидаты получат приглашение на июльскую смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.