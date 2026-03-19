Школьников Подмосковья пригласили на конкурс «АгроНТРИ-2026»

Международный конкурс «АгроНТРИ-2026» пройдет для школьников и студентов колледжей из Подмосковья в 2026 году. Участники смогут проявить себя в современных направлениях агропромышленного комплекса и побороться за путевку в «Артек» и льготы при поступлении в вузы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К участию приглашаются ученики 5–11 классов и студенты колледжей из сельских школ и малых городов в возрасте от 11 до 17 лет. Конкурс охватывает девять направлений, среди которых «АгроКоптеры», «АгроРоботы», «АгроКосмос», «АгроБио» и другие. Подать заявку необходимо до 30 марта на официальном сайте проекта.

Соревнование пройдет в четыре этапа: заочный онлайн-тур состоится в апреле, региональный этап — в мае-июне, всероссийский финал — в августе-сентябре, а международный суперфинал примет Москва осенью 2026 года. Победители получат дипломы, памятные подарки и возможность участия в образовательных проектах.

«АгроНТРИ — это не просто соревнования. Это живая лаборатория, где ребята через эксперименты и командную работу открывают для себя мир аграрных инноваций», — подчеркнули в Минсельхозпроде Московской области.

В ведомстве добавили, что практические задания помогают школьникам увидеть перспективы работы в агропромышленном комплексе и сделать первый шаг к профессиям будущего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.