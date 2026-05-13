Школьники Подмосковья примут участие в конкурсе «Картофельный БУМ»

В Подмосковье стартует прием заявок на Всероссийский конкурс «Картофельный БУМ!» для учеников 7–11 классов и агротехклассов. С 1 июня по 15 октября 2026 года участники проведут опытно-исследовательские работы под наставничеством ВНИИ Фитопатологии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К участию приглашаются как отдельные школьники под руководством учителя, так и целые классы. Полевой этап пройдет с 1 июня по 15 октября 2026 года, затем с 16 октября по 15 ноября жюри оценит результаты. Победителей объявят зимой на выставке AGRAVIA в «Крокус Экспо».

В ходе конкурса команды будут работать на учебно-опытных участках или огородах. Участники подготовят почву, высадят картофель из предоставленного семенного материала, выберут сорт, будут ухаживать за растениями, вносить удобрения и защищать посадки от вредителей. Все этапы необходимо фиксировать в онлайн-журнале, включая динамику роста, результаты агрохимического анализа почвы и состояние посадок.

После сбора урожая школьники оценят его качество и эффективность примененных технологий, проведут дегустацию сортов и подготовят итоговый отчет с выводами и предложениями. Финалисты представят проекты экспертному жюри, в которое войдут ученые, агрономы и представители агробизнеса. Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса до 31 мая, определить куратора из числа педагогов и подготовить участок площадью от одной сотки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.