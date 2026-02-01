Шинный завод под Петербургом сменил владельца

Бывший финский шинный завод Nokian Tyres во Всеволожске сменил собственника, но остался под контролем властей Татарстана, сообщает 47news .

С 29 января владельцем предприятия «Айкон Тайерс» (ранее — «Нокиан Тайерс») стало АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» («ТНХИ-Х»).

В марте 2023 года российская нефтяная компания «Татнефть» стала полноправным владельцев 100% уставного капитала завода по изготовлению автомобильных шин финской компании Nokian Tyres в городе Всеволожск Ленинградской области.

Также под управление «Татнефти» перешла компания ООО «Хакка Инвест», которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом Nokian Tyres.

Финская компания Nokian Tyres заявила об уходе из России летом 2022 года. В марте 2023 года компания сообщила о получении от российской нефтяной компании 285 млн евро за активы Nokian Tyres на территории России.

Nokian Tyres — финский концерн, который занимается производством шин для сложных климатических условий. Также компания разрабатывает и производит шины для легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальные шин для тяжелой техники.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске был открыт в 2005 году. Около 80% легковых автомобильных шин в 2021 году были сделаны в России.

