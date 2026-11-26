Шесть компаний Московской области за месяц получили статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности. В октябре услугу перевели в онлайн-формат, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности вошли компании «Каланча», «Реклайм», «ИТП-Логистик», «Комплексные системы производства», «Чистая усадьба» и «Живые диваны».

«Такой статус позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям получать широкий перечень мер поддержки и снижение требований при получении земли в аренду без торгов», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Услуга доступна на региональном портале государственных услуг. Для получения статуса и включения в реестр предпринимателям необходим ЭКГ-рейтинг не ниже 61 балла. При подаче заявления сервис предпроверки индекса деловой репутации автоматически заполняет количество баллов и предупреждает, если рейтинг ниже требуемого.

Статус позволяет снизить требования к объему инвестиций при реализации масштабных инвестиционных проектов по ряду направлений и получении земельных участков без торгов. Эта возможность предусмотрена законом Московской области № 122/2026-ОЗ. Предпринимателям также доступны упрощение административных процедур, содействие в сопровождении инвестпроектов и консультационная поддержка.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.