Шесть компаний Подмосковья представили продукцию на SIAL Shanghai 2026

Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков SIAL Shanghai 2026 в Китае при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Региональные производители представили свою продукцию на коллективном стенде, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В числе участников выставки — предприятия из Люберец, Мытищ, Павловского Посада, Химок и Клина. Поддержку их участию оказал фонд поддержки ВЭД Московской области.

На выставке продукцию представили ООО «Три С» с соусами и маринадами, ООО «Богородский хладокомбинат» с мороженым, АО «Волшебница» и ООО «Торговый дом шоколада», выпускающие шоколад и конфеты, производитель джемов и варенья ООО «Адельдан», а также производитель пряников и печенья ООО «ПК Траст».

SIAL Shanghai — крупнейшая в Азии международная B2B-выставка продуктов питания и напитков. В 2026 году она объединила более 5 тыс. участников из свыше 75 стран. Экспозиция охватывает десятки направлений — от детского и органического питания до напитков и снеков.

Подмосковные компании работают на коллективном стенде вместе с предприятиями из Москвы, Татарстана, Приморского, Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев, а также Пензенской, Ростовской и Новгородской областей. Участие проходит в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и направлено на расширение поставок российской продукции на азиатские рынки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.