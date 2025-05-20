Шесть компаний Подмосковья поучаствовали в международной выставке в Саудовской Аравии

Шесть подмосковных компаний стали участниками выставки продуктов питания и напитков Saudi Food Show 2025 в г. Эр-Рияд при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На международной выставке продуктов питания и напитков были представлены новейшие разработки и достижения пищевой промышленности, организованы презентации товаров и встречи B2B с потенциальными покупателями.

Фонд поддержки ВЭД МО организовал участие подмосковных компаний и стенд региона. На стенде Московской области гости познакомились с продукцией шести предприятий: производителем рыбной продукции «Доктор Элис» из Дмитрова, производителем медовой продукции «Чиллинтаун» из Коломны, производителем шоколадных батончиков «Фуд Революшн» из Пушкино, производителем шоколада и сахаристых кондитерских изделий «КФ «Кремлина» из Люберец, производителем натуральных лимонадов «Промолюди» из Ивантеевки, а также компанией «Магаданские морепродукты» из Люберец, которая занимается добычей и переработкой морепродуктов.

В рамках поддержки предпринимателей фондом была профинансирована аренда площадей, регистрационные сборы и застройка коллективного регионального стенда.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте Фонда: https://exportmo.ru/internationalevents2025.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о поддержке экспортеров в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области: https://export.invest.mosreg.ru/catalog.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.