Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара

Клиенты Qatar Energy, включая Shell и TotalEnergies, объявили форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Катара после атак беспилотников на промышленные объекты, сообщает «Царьград» .

Агентство Reuters со ссылкой на источники отметило, что несколько клиентов государственной компании Qatar Energy уведомили партнеров о форс-мажоре по поставкам СПГ из Катара. В их числе — британская Shell и французская TotalEnergies.

Qatar Energy ранее объявила о временной остановке производства СПГ и сопутствующей продукции после атак на объекты в промышленных зонах Рас-Лаффан и Месаид. Компания уведомила своих клиентов о возникновении непреодолимых обстоятельств из-за приостановки выпуска.

Министерство обороны Катара подтвердило, что инфраструктура подверглась ударам беспилотников, запущенных с территории Ирана. По данным Reuters, 3 марта компания временно прекратила производство части переработанных продуктов.

Катар входит в тройку крупнейших экспортеров СПГ в мире. В промышленном кластере Рас-Лаффан, расположенном примерно в 80 км от Дохи, сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке газа — 14 линий общей мощностью около 77 млн тонн в год.

