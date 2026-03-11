Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
Клиенты Qatar Energy, включая Shell и TotalEnergies, объявили форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Катара после атак беспилотников на промышленные объекты, сообщает «Царьград».
Агентство Reuters со ссылкой на источники отметило, что несколько клиентов государственной компании Qatar Energy уведомили партнеров о форс-мажоре по поставкам СПГ из Катара. В их числе — британская Shell и французская TotalEnergies.
Qatar Energy ранее объявила о временной остановке производства СПГ и сопутствующей продукции после атак на объекты в промышленных зонах Рас-Лаффан и Месаид. Компания уведомила своих клиентов о возникновении непреодолимых обстоятельств из-за приостановки выпуска.
Министерство обороны Катара подтвердило, что инфраструктура подверглась ударам беспилотников, запущенных с территории Ирана. По данным Reuters, 3 марта компания временно прекратила производство части переработанных продуктов.
Катар входит в тройку крупнейших экспортеров СПГ в мире. В промышленном кластере Рас-Лаффан, расположенном примерно в 80 км от Дохи, сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке газа — 14 линий общей мощностью около 77 млн тонн в год.
