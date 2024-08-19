Сеть магазинов «Магнит» впервые запустит франшизу

сегодня в 09:09

Сеть запускает формат обратной франшизы. Это вид предпринимательской деятельности, предусматривающей передачу франчайзи прав на использование торговой марки ритейлера. Он должен будет реализовывать товар «Магнита».

Представители «Магнита» уточнили, что партнер будет инвестировать в строительство магазина. Сумма инвестиций в одно здание составит от 2,5 млн рублей. Площадь помещения должна будет составлять от 50 до 1 тыс. кв. м.

В качестве франчайзи могут выступить как независимые предприниматели, так и ритейлеры. Они должны быть собственниками или арендаторами торговых площадей.

Первые партнерские магазины «Магнита» планируют открыть осенью этого года. В компании хотят открыть более 1 тыс. франчайзинговых магазинов в ближайшие годы.