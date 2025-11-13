сегодня в 05:43

Сеть KFC продлила права на бренд в России

Ушедшая из РФ сеть быстрого питания KFC смогла продлить права на свой товарный знак в стране, сообщает РИА Новости .

Согласно документам, логотип KFC будет действовать для возможной работы в России до октября 2036 года.

Соответствующее решение было принято во вторник, 11 ноября.

В России пока работают 97 ресторанов KFC, несмотря на уход владельца бренда из России после февраля 2022 года. Планировалось, что до весны 2025 года все торговые точки перейдут под бренд Rostic’s.

Ранее сообщалось, что КFC отложит выход из бизнеса в России из-за налоговых процедур.