Сервис «Авито Подработка» запущен в Москве

В столице объявили о запуске платформы временной занятости «Авито Подработка» в Москве и МО. С помощью него жители Московского региона смогут находить варианты частичной занятости, а заказчики — исполнителей.

«Если судить по нашим сервисам и опросам, в Москве очень сильно развивается тренд на гибкую занятость. Мы видим повышение интереса к подработке, и мы видим со стороны заказчиков рост количества предложений о подработке на 22%. Во временной занятости есть разные способы оплаты труда, если брать смену с 09:00 — 18:00, ты выходишь и получаешь оплату, то таких предложений стало больше на 105%», — сказал журналистам директор Авито Подработки Сергей Яськин.

Старший управляющий директор Авито Артем Кумпель добавил, что сервис развивался с южных регионов России, а затем он добрался до столичного региона. По его словам, компания хотела чувствовать уверенность в своем продукте и его работоспособности.

«Сейчас мы запускаем сервис в Москве и для нас очень важно, что мы приходим с хорошим продуктом и с пониманием, как решать проблемы компаний и исполнителей, которые приходят на смены. Этот сервис позволяет компании найти человека, который завтра готов выйти на смену, а человек находит место, куда выйти подработать и быстро получить оплату», — уточнил Кумпель.

Фото - © пресс-служба Авито Фото - © пресс-служба Авито Фото - © пресс-служба Авито

Воспользоваться сервисом довольно просто. В приложении «Авито» или на сайте нужно найти раздел «Работа», а в нем выбрать Подработку. Причем продолжительность смен разная.

Директор по продукту Авито Подработки Тарас Мисковец подчеркнул, что взаимодействие заказчика и исполнителя на платформе проходит полностью в легальном поле. Для использования сервиса потребуется паспорт, ИНН и СНИЛС, а также оформленная самозанятость. Причем все эти документы можно проверить через портал Госуслуг.

Затем можно записаться на смену, в описании которой изложены все необходимые данные: рабочее время, оплата, какие задачи нужно выполнять. Кроме того, приложение напомнит том, когда можно приступать к работе. Начать и завершить смену следует, отсканировав QR-код. Выплата за работу придет на счет СБП или банковскую карту исполнителя.

В настоящее время среди подработок лидируют такие смены как курьер, водитель такси, работник торгового зала, комплектовщик.

Сервис «Авито Подработка» действует в 20 крупных городах России: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород и другие.