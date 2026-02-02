Серпуховский лифтостроительный завод внедрил цифровой паспорт для компонентов

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ), входящий в группу компаний «Садовое кольцо», разработал и представил новую систему промышленной маркировки и отслеживания продукции. Проект реализуется совместно с профильной проектной компанией.

Внедрение цифрового паспорта на производственных линиях позволит повысить контроль качества и упростить гарантийное обслуживание. Каждая выпускаемая деталь будет получать уникальный цифровой идентификатор, нанесенный лазером. Эта метка будет сопровождать изделие на всех этапах — от выплавки металла у поставщика до монтажа и эксплуатации в лифтовой шахте.

По словам технического директора СЛЗ Алексея Быкова, новая система напоминает «Честный ЗНАК» для лифтовой отрасли, но реализована на более высоком уровне. С помощью специального приложения можно просканировать метку и получить полную информацию о детали: дату производства, номер партии, результаты контроля качества, рекомендации по монтажу и историю эксплуатации. Это решение, как отметил Быков, повышает ответственность на каждом этапе и выводит стандарты качества и сервиса на новый уровень.

Серпуховский лифтостроительный завод — одно из ведущих российских предприятий по производству лифтов полного цикла. Завод известен надежностью продукции и внедряет инновационные технологии для повышения качества и сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.