Сергунина: в Moscow Startup Summit было больше 5 тыс участников

1 и 2 октября в Москве в первый раз проводилась международная конференция в сфере технологического предпринимательства Moscow Startup Summit, который организовали правительство Москвы и Сбер. В мероприятии было более пяти тыс. участников, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Программа 1 октября

В первый день прошла пленарная сессия. В ней участвовали мэр Москвы Сергея Собянин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Суммарно во время мероприятия были организованы десятки дискуссий и презентаций. Проводилась выставка современных решений. Были награждены лауреаты премии Startup Summit Awards, подчеркнула Сергунина.

«Конференция объединила больше пяти тысяч инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России и еще 40 стран. В их числе — Белоруссия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты», — рассказал заммэра.

Она добавила, что в деловой программе поучаствовали примерно 150 экспертов. Во время сессий и дискуссий они разговаривали про будущее умных городов, развитие технологий, их использование в разных областях, среди которых и креативные индустрии. Также поднимался вопрос о перспективных направлениях международного сотрудничества.

Около 100 современных решений показали во время выставки стартапов. Среди них половина — разработки резидентов Московского инновационного кластера.

Были показаны такие решения, как, например, сервис для профориентации. Он оценивает, к каким профессиональным сферам предрасположен человек по анализу нейроактивности. Также продемонстрировали систему отслеживания продуктивности работников и ряд роботов разного назначения.

«Moscow Startup Summit — крупная международная площадка стран БРИКС и ШОС по теме технологического предпринимательства. Саммит объединил стартапы, инвесторов, корпорации и других игроков рынка инноваций. За два дня мы увидели, как формируется глобальный интерес к российскому рынку технологий. Также в рамках саммита мы провели демодень международного акселератора Sber500. По итогам саммита фонды и стартапы анонсировали инвестиционные предложения на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Программа 2 октября

Во время второго дня были награждены лауреаты премии за вклад в развитие инноваций Startup Summit Awards. Суммарно были отправлены около 1,7 тыс. заявок из 79 регионов РФ.

Были определены победители в 17 номинациях. Семь наград дали московским организациям — четыре получили стартапы, еще по одной в категориях «Корпорации», «Инвесторы», «Регионы и вузы». В последней премию получил офис студенческого предпринимательства Московского физико-технического института.

Около 160 проектов соревновались в номинации «Лучшие инновации для города». Были показаны умные зарядки, цифровая платформа для проведения виртуальных витрин и выставок музеев, компаний креативных индустрий, система мониторинга строительных работ и многое другое.

В рамках конференции Москва и Сбер заключили три соглашения о сотрудничестве. Одно из них предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на развитие технологического предпринимательства, запуск электронных сервисов, содействие разработке, апробации и внедрению современных решений.

Другое ориентировано на поддержку молодежи и предполагает, в частности, проведение образовательных мероприятий и организацию стажировок перспективных начинающих специалистов.

В рамках третьего соглашения на территории СберСити будет создана крупнейшая площадка для пилотирования инноваций. Сегодня в столице насчитывается уже более 290 локаций для испытаний, за время работы профильной программы инициировано свыше 700 тестирований разных технологических продуктов в реальных условиях.

