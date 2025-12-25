Сергунина: участники Московской недели моды заключили контракты на 1 млрд рублей

Москва каждый год укрепляет сотрудничество с иностранными партнерами и оказывает помощь российским брендам в продвижении на перспективных рынках. Важным событием для фешн-индустрии является Московская неделя моды, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

С 28 августа по 2 сентября она проходила в пятый раз. По сравнению с четвертым сезоном посещаемость мероприятия увеличилась в два раза — до 120 тыс. человек.

В три раза выросло количество дизайнеров-участников. В этот раз их было более 360.

«Совокупно за все сезоны достигнуты договоренности о заключении контрактов более чем на миллиард рублей, треть этой суммы — результат пятой Недели моды. Но реальный экономический эффект даже шире. Московская неделя моды дает дополнительный импульс для развития событийного туризма, креативного сектора экономики, обрабатывающей промышленности и других смежных направлений», — подчеркнула заммэра.

Сергунина добавила, что основные задачи проекта — продвижение российских производителей, расширение их присутствия на внутреннем и иностранных рынках, культурный обмен. Индустрия моды — больше, чем только лишь дизайн и пошив одежды.

Кто участвовал в юбилейном сезоне

В пятой Московской неделе моды участвовали представители 13 стран — от КНР и Индии до Турции и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Собственные коллекции показали дизайнеры из 33 городов РФ: Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Симферополя, Якутска, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону, Челябинска, Екатеринбурга, Омска и иных.

В фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts поучаствовали режиссеры из Бразилии, России, Аргентины и иных государств.

Был и довольно популярный формат — встречи со специалистами. Эксперты организовали 25 лекций на тему модных традиций, цифровых технологий, преемственности в сфере. Также говорили про интеграцию культурных кодов в современный дизайн. Похожие смыслы показывались на подиумах.

Так, один из российских брендов создал коллекцию в стилистике XX века с аллюзиями на знаменитые «Русские сезоны» Сергея Дягилева. Это и обращение к истории РФ, и популяризация отечественной культуры.

Модный форум БРИКС

С 2023 года в рамках Московской недели моды проходит крупное деловое событие — международный форум BRICS+ Fashion Summit. За весь период проведения он объединил сотни дизайнеров из РФ и иностранных государств, а также руководителей крупных компаний, управленцев, специалистов профильных ассоциаций и журналистов из 109 стран.

Сергунина добавила, что в 2025 году форум посетили более 260 специалистов из 65 государств. Таким образом, в мероприятии поучаствовали треть государств мира.

Еще для делегатов провели специальные страновые сессии, которые посвящены Бразилии, ЮАР и российскому национальному колориту. Посетители выставки «Родные мотивы» увидели костюмы народов РФ, а также сформированных на их основе актуальных модных образов.

Были подписаны соглашения о намерениях с городом Рио-де-Жанейро и организаторами Недели моды в КНР. Страны будут сотрудничать в культурной и деловой сферах.

Расширению сотрудничества способствуют Международная модная федерация БРИКС. Декларацию о ее создании подписали в Москве в 2024 году. В организации уже состоят 60 стран.

Благодаря Московской неделе моды и BRICS+ Fashion Summit иностранные коллеги все чаще приглашают дизайнеров из РФ. Например, они принимали участие в профильных мероприятиях в Индонезии, Турции, Китае, Индии и Коста-Рике. В 2026 году собираются увеличить присутствие российских брендов, в том числе в Западном полушарии.

Возможности для продвижения

Важный способ рекламы локальных брендов — программа «Сделано в Москве». Каждый пятый ее участник связан с фешн-индустрией. За весь период организации Московской недели моды собственные коллекции показали около 135 дизайнеров из мегаполиса.

Арт-павильоны программы «Сделано в Москве» функционировали в рамках крупного проекта «Лето в Москве». В двух из них, на Кузнецком мосту и Болотной площади, можно было подобрать модные образы.

В размещенных там локациях «Одежда» и «Зеленый маркет» выставили около 30 тыс. товаров. При этом посещаемость «Зеленого маркета» на Болотной площади в 2025 году выросла в полтора раза. Суммарно благодаря «Лету в Москве» товары продемонстрировали 260 изготовителей аксессуаров, обуви и одежды.

При экспортной поддержке Москвы столичные проекты выходят на рынки Индии, ОАЭ, Китая и Малайзии. Для них проводят бизнес-миссии, предлагают поучаствовать в международных выставках. С 2018 года, благодаря Московскому экспортному центру на иностранные маркетплейсы вывели 26 компаний индустрии моды.

Еще местные бренды могут возместить затраты на оборудование и обучение работников, организовать пилотное тестирование новых материалов на подходящих площадках, оформить грант на патентование изобретений и полезных моделей в РФ, иных государствах. Это часть комплексной городской поддержки бизнеса.

