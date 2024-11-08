Сергунина: бизнесмены в Москве могут получить грант на покупку оборудования

В Москве принимают заявки от бизнесменов на получение грантов. Благодаря выделенным деньгам можно возместить траты на покупку или аренду оборудования, погасить проценты по займам, рассказала заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Компенсируют только те расходы, которые у бизнеса были с 1 июля 2023-го. Можно получить грант на сумму до 30 млн рублей в год. Отправить заявку и подтверждающие бумаги необходимо до 22 ноября на ресурсе i.moscow.

Сергунина отметила, что в 2024 году фирмам из Москвы уже суммарно одобрили заявок на гранты на 1,9 млрд рублей. Выплаты получили компании, создающие ПО, научные организации, изготовители техники для компьютеров, еды.

«Наиболее востребованы гранты у микропредприятий — это 63% получателей», — сказала заммэра.

32% получателей грантов — владельцы малого бизнеса. Оставшиеся 5% — среднего.

Около 30 млн рублей направили компании-инноватору, изготавливающей цифровые решения для управления инженерными коммуникациями. Ее товары используются уже в нескольких тысячах московских домов.

Пять млн рублей выплат получила компания-изготовитель плат, лазеров, корпусов, других элементов микроэлектроники. Фирма приобрела оборудование для улучшения качества изделий.

Другая московская IT-компания получила четыре млн рублей компенсации на приобретение серверов. В них будут храниться данные. Покупка нужна для успешной разработки программного обеспечения с технологиями ИИ и биометрии.

Мера поддержки в Москве работает с 2022 года. Подавать заявку на грант могут только компании, которые участвуют в Московском инновационном кластере и являются частью реестра стартапов, высокотехнологичных компаний города.