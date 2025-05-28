Сергиево-Посадское предприятие лидирует в Подмосковье по производству блоков

Производство изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в Сергиево-Посадском округе производит рекордный объем продукции в Московской области, сообщили в пресс-службе округа.

Производство рассчитано на производство 360 тыс. куб. м бетонных блоков в год. В настоящий момент в связи со спадом темпов строительства руководство предприятия сдерживает объемы выпуска до 20 тыс. куб. м ежемесячно. Ежедневно здесь загружают 20-30 фур для отправки на крупные стройплощадки по всему Подмосковью, в том числе для возведения домов.

Предприятие полностью автоматизировано. На линиях занято всего 10 операторов в смену. Средняя зарплата рабочих — 70 тысяч рублей.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 4 млрд рублей. Площадь предприятия — 14,6 тыс. кв. м. Всего в компании создано около 130 рабочих мест. Реализация инвестпроекта стала возможной благодаря программе Губернатора Московской области Андрея Воробьева «Новая экономика Подмосковье». Завод получил по субсидии и компенсация затрат на подведение коммуникаций.

Сейчас в «Индустриальном парке М-8» строится мебельное производство. Ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.