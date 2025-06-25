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Сергиево-Посадская компания заключила соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2025

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова встретилась с руководителем предприятия «ЗСК Гласспром», входящим в группу компаний «ECOOKNA GROUP» Андреем Филоненко на площадке индустриального парка «М-8 Инновации», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Компания ООО «ЗСК Гласспром» заключила 2 соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума-2025.

В рамках первого соглашения, подписанного заместителем председателя правительства Подмосковья, министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой и представителем компании, планируется строительство завода архитектурного стекла, светопрозрачных конструкций и специальных изделий из защитного стекла для гражданской отрасли. Инвестиции составят 10 миллиардов рублей. Строительство завода позволит создать свыше 500 рабочих мест. Ожидается, что новое производство начнет функционировать в 2028 году.

Согласно второму соглашению планируется строительство аналогичного завода в Абу-Даби, что свидетельствует о растущем интересе к сотрудничеству между представителями компании ООО «ЗСК Гласспром» и ПАО «Абу-Даби Портс».

Инвестиционный успех, который сопутствовал Сергиево-Посадскому городскому округу в ходе последнего Петербургского экономического форума, говорит о высокой инвестиционной привлекательности Подмосковья.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.