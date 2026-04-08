Сергей Миронов обвинил торговые сети в спекуляции на ценах на ягоды

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что высокие цены на ягоды в магазинах связаны не с сезонностью, а со спекуляцией торговых сетей. Он призвал Федеральную антимонопольную службу проверить наценки, сообщает Газета.ru .

Сергей Миронов раскритиковал стоимость ягод в рознице после жалоб на цену голубики — около 1300–1500 рублей за упаковку 300 граммов. По его мнению, магазины завышают цены на сотни процентов при невысокой закупочной стоимости.

«Торговые сети совсем обнаглели! Нельзя с людей драть такие деньги за ягоды. Закупка опта недорогая, но сверху магазины накручивают сотни процентов, и получается вот такая ничем необоснованная цена, как и на многие другие фрукты и овощи. Помните, как зимой подорожали огурцы? Чиновники объяснили это «обычной сезонной историей», а на самом деле мы столкнули с банальной спекуляцией. К тому же и тогда, и сейчас я не исключаю наличия ценового сговора», — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что импортные манго и ананасы стоят дешевле отечественных ягод, и это вызывает вопросы к ценообразованию.

«В России привозные ананасы и манго стоят в разы дешевле, чем многие сорта ягод, которые выращивают и собирают в нашей стране. Конечно, можно ждать и надеяться, что летом они подешевеют, но этого никто не гарантирует. Соответственно, заниматься решением проблемы должно государство в лице Федеральной антимонопольной службы. У нее достаточно механизмов для оценки себестоимости, торговой накрутки и прибыли торговых сетей», — подчеркнул депутат.

Миронов предложил создать Госкомцен для регулирования стоимости продуктов и усиления контроля за торговлей.

