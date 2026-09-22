Сергей Хотимский: высокая ставка отражает неплохое самочувствие экономики

На Московском финансовом форуме в ходе сессии «Российские финансовые активы: страшно интересно» первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский объяснил, почему текущий уровень ключевой ставки не стоит воспринимать как сигнал кризиса, и дал рекомендации частным инвесторам.

По его оценке, текущие денежно-кредитные условия обусловлены устойчивым состоянием экономики, а не перегревом.

«Сейчас у нас такая высокая ставка, потому что экономика достаточно неплохо себя чувствует. Ставка в 4% и ниже, скорее всего, означала бы достаточно серьезную депрессию, и что Банку России требуются специальные меры для ее поддержки», — заявил он. «Мы со своей стороны стараемся свой бизнес выстроить так, чтобы бизнес продолжал расширяться и рост не прекращался и при высоких ставках, но не потому, что считаем, будто это принесет нам огромную прибыль, а потому, что это вопрос надежности», — пояснил Хотимский.

Спикер охарактеризовал нынешнюю конъюнктуру как редкое окно возможностей.

«Сейчас для нас сложился достаточно уникальный момент. При такой высокой ставке короткие инструменты и инструменты с плавающей ставкой, ОФЗ с короткой дюрацией — это все те активы, которые по определению выглядят интереснее, чем инструменты инвестирования в капитал. Но этот момент, конечно, уйдет по мере снижения ставок. И тогда мы увидим, что акции банков и большое количество других акций станут гораздо привлекательнее», — считает Хотимский.

По его мнению, розничным инвесторам нужно ориентироваться на длинную дистанцию и не откладывать решения до разворота денежно-кредитной политики.

«Мне кажется, что не нужно ждать, когда ставка упадет или начнет снижаться. Самое главное — особенно в России — вкладывать в акции те деньги, от которых не ждешь чего-то быстрого. На горизонте десяти лет не так важно, какой будет динамика ставки в отдельные годы», — подчеркнул спикер.