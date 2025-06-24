Сербия попросила США отложить санкции для NIS еще на 180 дней

Правительство Сербии отправило письмо в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Белград попросил продлить действие специальной лицензии для компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») еще на 180 суток после 27 июня, сообщает ТАСС .

Как рассказал министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, страна обратилась с такой просьбой, чтобы обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов и нефти на внутренний рынок. Также это позволит не допустить серьезных последствий введения санкций для населения и экономики государства.

Представители Белграда отметили, что из-за конфликта между Израилем и Ираном цены на нефть выросли на 20% за последние 2 недели. В связи с этим любые сбои в цепочках поставок, особенно касающиеся деятельности NIS, будут представлять угрозу для энергетической безопасности Сербии и иных государств региона.

Ранее служба внешней разведки РФ сообщала, что сербские изготовители оружия помогают Украине в конфликте. Предприятия ВПК балканской страны поставляют ВСУ оружие с использованием секретных схем.