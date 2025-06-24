Сербия попросила США отложить санкции для NIS еще на 180 дней
Фото - © Pxhere.com
Правительство Сербии отправило письмо в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Белград попросил продлить действие специальной лицензии для компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») еще на 180 суток после 27 июня, сообщает ТАСС.
Как рассказал министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, страна обратилась с такой просьбой, чтобы обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов и нефти на внутренний рынок. Также это позволит не допустить серьезных последствий введения санкций для населения и экономики государства.
Представители Белграда отметили, что из-за конфликта между Израилем и Ираном цены на нефть выросли на 20% за последние 2 недели. В связи с этим любые сбои в цепочках поставок, особенно касающиеся деятельности NIS, будут представлять угрозу для энергетической безопасности Сербии и иных государств региона.
Ранее служба внешней разведки РФ сообщала, что сербские изготовители оружия помогают Украине в конфликте. Предприятия ВПК балканской страны поставляют ВСУ оружие с использованием секретных схем.