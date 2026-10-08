Сенаторы США призвали срочно усилить санкции против России

Двухпартийная группа сенаторов США потребовала задействовать закон «О санкциях против России и Ирана», который вступит в силу 18 октября. Под ударом могут оказаться нефтяные танкеры и банковские сети, сообщает «Царьград» .

По данным Associated Press, демократ Джин Шахин и республиканец Роджер Уикер направили письмо министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио. Они призвали усилить давление на танкеры, перевозящие российскую нефть, и финансовые сети в Киргизии и Шанхае.

«Каждый день без максимального экономического давления позволяет Москве поддерживать эскалацию», — написали сенаторы.

Авторы письма предложили привести американские ограничения в соответствие с европейскими и британскими: те охватывают более 600 судов, а санкции Вашингтона — 216. Сенаторы также потребовали ограничить работу глобальных финансовых сетей, включая филиалы ВТБ в Шанхае и киргизские финансовые институты.

Трамп подписал закон 18 сентября. Он предусматривает пошлины до 500% на товары из России и до 100% — на товары стран, покупающих российскую нефть. Bloomberg ранее назвал эти меры «адскими санкциями».

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