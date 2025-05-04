Сенатор назвал основные условия для замедления роста цен в России

Рост производства и сокращение в будущем государственных расходов может замедлить рост цен в России. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, пишет ТАСС .

«Инфляция у нас разгоняется за счет дисбаланса спроса и предложения. Вот именно над предложением мы должны сегодня работать. Когда ввели санкции, когда ушли многие производители, у нас спрос остался, и стимулируется спрос, в том числе и бюджетными влияниями. Но предложения, к сожалению, недостаточно», — пояснил Абрамов.

По словам сенатора, замедлить стремительный рост цен в стране можно благодаря развитию производства и инноваций, а также благодаря вводу роботизации всех процессов. Абрамов считает, что в течение пяти-десяти лет лидерами экономического развития станут те страны, которые создадут заводы без людей.

Абрамов также подчеркнул, что Центробанк России проводит успешную работу и уже в настоящее время можно заметить замедление цен.

Еще одним фактором для замедления цен может стать сокращение бюджетных трат. Это может произойти в результате успешных переговоров по украинскому кризису.