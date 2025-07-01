Активным долголетам Звенигорода рассказали о финансовой грамотности

Школа «Финансовое долголетие» начала работу в звенигородском клубе «Активное долголетие». Специально для старшего поколения разработали программу «Финансовая безопасность и дополнительные деньги для вас». Эти знания помогут не стать жертвой мошенников, защитить свои банковские счета и карты, грамотно управлять бюджетом и расходами, получать от банков максимум выгоды, вернуть часть своих денег с покупок, оформить программу долгосрочных сбережений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тема первой лекции — «Как не попасть в руки мошенников?». Сегодня мошенники придумывают новые, хитрые схемы обмана, и попасться на уловки может даже самый осторожный человек. На встрече разобрали такие темы, как: какие бывают виды мошенничества, как распознать, что вас пытаются обмануть, как не попасться на уловки телефонных и интернет-аферистов, что делать, если деньги уже украли.

Участники узнали простые правила безопасности, которые помогут им сохранить свои финансы и получили ответы на интересующие вопросы.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.