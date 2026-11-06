Семьи с двумя и более детьми могут не платить налог при продаже жилья

Семьи с двумя и более детьми могут не платить налог на доходы физических лиц при продаже жилья ради улучшения жилищных условий независимо от срока владения, сообщает RT .

Депутат Госдумы Никита Чаплин пояснил, что льгота позволяет направить на новую покупку сумму, полученную от сделки, без уплаты НДФЛ. По его словам, она охватывает продажу комнаты, квартиры, жилого дома, их частей и долей.

Купить другое жилье нужно в год регистрации продажи или до 30 апреля следующего года включительно. Для готового объекта в этот срок регистрируют переход права собственности, для долевого строительства или жилищно-строительного кооператива — полностью оплачивают стоимость.

Площадь нового жилья или его кадастровая стоимость должна превышать соответствующий показатель проданного. При долевой собственности учитывают совокупные доли членов семьи. Кадастровая стоимость всего проданного помещения не должна превышать 50 млн рублей.

Совокупная доля продавца, его супруга и несовершеннолетних детей в другом жилье, превосходящем новое по площади или кадастровой стоимости, должна составлять не более 50%.

С 2026 года учитывают детей до 18 лет, очников до 24 лет и признанных судом недееспособными детей любого возраста. Также учитывают ребенка, родившегося после регистрации продажи до 30 апреля следующего года включительно.

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