В современных условиях в РФ реализуются комплексные меры по снижению неравенства в уровнях доходов граждан и оказанию социальной поддержки малообеспеченным семьям с детьми. Одной из мер по достижению таких целей является введение с 1 января 2026 года ежегодной семейной налоговой выплаты тем, у кого есть двое и более детей, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Хайбат Мусаева.

Кто имеет право за семейную налоговую выплату

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Семейная налоговая выплата («НДФЛ-кешбэк») позволит отдельным гражданам вернуть часть НДФЛ, уплаченного в бюджет, отмечает она. Мера поддержки вводится в соответствии с федеральным законом от 13.07.2024 №179-ФЗ.

Право на получение выплаты предоставляется работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей (в возрасте до 18 лет или до 23 лет, когда ребенок учится), но только в том случае, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратную величину регионального прожиточного минимума. При этом родители (усыновители, опекуны или попечители) должны являться гражданами РФ, постоянно проживать на ее территории, а также с их доходов должен быть уплачен НДФЛ в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты.

Семейную налоговую выплату будет осуществлять Социальный фонд России.

«Вернуть часть НДФЛ сможет каждый из родителей (даже если они живут отдельно), подав соответствующее заявление через „Госуслуги“, МФЦ, личный кабинет застрахованного лица на сайте Социального фонда России, или предоставив его лично», — поясняет эксперт.

Когда можно впервые обратиться за семейной налоговой выплатой

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Срок подачи заявления: с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчётным.

Впервые обратиться за семейной налоговой выплатой можно будет в 2026 году. При этом за основу будут взяты доходы, полученные физическим лицом за 2025 год. Социальный фонд России после проверки необходимых документов будет принимать решение о начислении или отказе в семейной налоговой выплате. В случае положительного решения денежные средства должны поступить на банковские счета, указанные заявителем.

Важно, чтобы у подающих заявление граждан отсутствовала задолженность по уплате алиментов (в том случае если они назначены). При ее наличии в семейной налоговой выплате откажут, обращает внимание Мусаева.

Информация о назначении семейной налоговой выплаты размещается в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Следует иметь ввиду, что семейная налоговая выплата не продлевается автоматически, право на неё необходимо будет подтверждать ежегодно, подчеркивает эксперт.

Как будет высчитываться семейная налоговая выплата

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Как было отмечено выше, право на получение семейной налоговой выплаты предоставляется заявителю только в том случае, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума. В 2025 году прожиточный минимум на душу населения в целом по РФ составляет 17 733 рубля (для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей).

Среднедушевой доход семьи при назначении выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за год, предшествующий году обращения (включая доходы, с которых исчислен НДФЛ), путем деления на 12 месяцев суммы указанных доходов и на количество членов семьи заявителя.

Размер семейной налоговой выплаты — это разница между суммой расчетного исчисленного НДФЛ за прошлый год и суммой налога, исчисленной с того же дохода в размере 6%, то есть фактически будет возвращаться 7% от уплаченного НДФЛ (из 13%). При этом расчетным исчисленным НДФЛ будет признаваться сумма налога без применения предусмотренных главой 23 Налогового кодекса РФ налоговых вычетов, объясняет Мусаева.

Какие доходы не будут учитываться

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В процессе исчисления семейной налоговой выплаты не будут учитывать доходы тех членов семьи, которые:

ограничены в родительских правах на этих детей или лишены их;

находятся на полном обеспечении государства;

служат по призыву или учатся в военных образовательных организациях, не заключив контракт;

объявлены в розыск;

отправлены судом на принудительное лечение;

пропали без вести или объявлены умершими;

находятся в местах лишения свободы;

дети, находящиеся под опекой (попечительством) заявителя;

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения.

Учет имущества

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Поскольку новая семейная налоговая выплата предусмотрена исключительно для социальной поддержки малообеспеченных семей, воспитывающих детей, при ее определении учитывается наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, поясняет эксперт.

«Порядок и условия осуществления выплаты, в том числе перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, перечень движимого и недвижимого имущества, учитываемого при определении права на выплату, перечень документов и сведений, необходимых для назначения выплаты, форма заявления о назначении выплаты устанавливаются правительством РФ», — заключает Мусаева.