Эксперт: рост сделок в премиум-классе новостроек вырос на 32% за год

Спрос на рынке новостроек в сентябре вырос на 35% к августу — во многом за счет ипотечных сделок перед изменением условий семейной ипотеки с 1 октября. Доля ипотеки в Московской области выросла с 68% до 75%, а в премиум-классе рост сделок составил 32% к прошлому году, рассказали РИАМО в Level Group.

Сентябрь стал переломным месяцем для рынка новостроек московской агломерации. По данным аналитиков Level Group, спрос вырос на 35% к августу, и основной вклад внесли ипотечные сделки — покупатели спешили закрыть их до изменения условий семейной ипотеки с 1 октября. Рост зафиксирован во всех сегментах, но особенно заметно в бизнес-классе — плюс 45% за месяц.

Ипотечная статистика отразила этот сдвиг. В Старой Москве доля ипотечных сделок выросла с 50% до 53%, в Новой Москве — с 76% до 77%, а в Московской области — с 68% до 75%. Именно область показала самый заметный прирост — 7 процентных пунктов, что связано с концентрацией там лотов, подходящих под лимиты семейной ипотеки.

Однако год к году картина иная: количество ипотечных сделок сократилось на 41%, а за девять месяцев — на 29%. В Старой Москве доля ипотеки снизилась с 59% до 53% по сравнению с сентябрем прошлого года, тогда как в Новой Москве и области, наоборот, выросла — с 72% до 77% и с 72% до 75% соответственно.

В годовом сравнении рост демонстрирует только премиум-класс — плюс 32% к сентябрю 2025 года. Бизнес-класс потерял 25%, комфорт-класс — 43%.

Директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина объясняет устойчивость премиального сегмента несколькими факторами.

«Рост спроса в премиум-классе в сентябре во многом связан с началом регистрации сделок в новых проектах. За девять месяцев 2026 года на рынок вышло 36 новых проектов, из которых 17 относятся к премиум-классу и 11 — к элитному сегменту», — пояснила эксперт.

По ее словам, покупатели высокобюджетного жилья меньше зависят от массовых ипотечных программ благодаря большей доле собственных средств.

«В условиях изменения параметров кредитования это становится одним из факторов устойчивости премиального сегмента», — подчеркнула Мамохина.

За январь — сентябрь 2026 года спрос в премиум-классе снизился всего на 4% год к году, тогда как в бизнес-классе падение составило 23%, а в комфорт-классе — 39%. Девелоперы за девять месяцев вывели на рынок 1,52 млн кв. м нового жилья — на 24% меньше, чем годом ранее.

Цены сделок в сентябре выросли во всех сегментах: в премиум-классе — на 3,6% за месяц, в бизнес-классе — на 1,6%, в комфорт-классе — на 0,7%.

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