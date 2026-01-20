Семейная ипотека 2026: новые ограничения и реакция российских семей

Согласно изменениям в программе семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года семья сможет оформить только одну льготную ипотеку. 22% россиян обеспокоены нововведениями, а 5% решили ускорить покупку жилья, чтобы успеть до изменений, рассказали РИАМО в компании Level Group, которая провела исследование с целью узнать, как россияне оценивают для себя последствия изменений и пересматривают ли свои планы на покупку жилья.

По данным опроса, 44% восприняли нововведения спокойно и признались, что не следят за программой и не замечают изменений. Каждый третий (31%) не волнуется, поскольку не планирует пользоваться семейной ипотекой или уже решил жилищный вопрос. Однако для значительной части семей (22%) новые правила стали поводом для тревоги. Так, 16% считают, что государственная поддержка семей должна сохраняться, даже если они сами не планировали брать ипотеку, а 4% сообщили, что нововведения задевают их напрямую, поскольку покупка жилья планировалась именно в 2026 году. Еще 2% опасаются не успеть воспользоваться прежними условиями и потерять льготную ставку. При этом 2% опрошенных заявили о намерении «успеть запрыгнуть в последний вагон» и оформить жилье в январе 2026 года, в переходный период, в том числе для покупки второй или третьей квартиры.

Изменения уже начали влиять и на поведение покупателей. 5% семей сообщили, что приняли решение ускорить покупку жилья и оформить еще одну или несколько ипотек до вступления новых правил. В то же время 1% респондентов признались, что, напротив, откладывают решение квартирного вопроса, поскольку в текущих условиях ипотека остается для них финансово недоступной. Для подавляющего большинства россиян 93,7% — новые правила не повлияли на планы, так как они изначально не рассматривали семейную ипотеку как инструмент покупки жилья. Тем не менее, даже небольшая доля ускоренного спроса может заметно сказаться на рынке в начале 2026 года.

У семей, планирующих улучшение жилищных условий, действительно есть время воспользоваться льготной программой. До конца января 2026 года сохраняется переходный период: если ранее семейная ипотека была оформлена лишь на одного из супругов, второй сможет получить отдельный льготный кредит, но не позднее 31 января 2026 года, напоминает руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Кроме того, в Госдуме рассматривается еще одна инициатива, предполагающая привязку процентной ставки по семейной ипотеке к числу детей: семьям с одним ребенком предлагается выдавать кредиты по ставке 10–12% годовых, с двумя детьми — по действующим условиям под 6%. Минимальная ставка в размере 4% будет доступна только после рождения третьего ребенка, добавляет эксперт.

«Это заметно снизит доступность программы по сравнению с текущими условиями, особенно с учетом того, что, согласно последним данным переписи, более 55% российских семей воспитывают одного ребенка», — считает Овечкин.

